"جثة في الجو".. مشهد أخير حزين بمطار القاهرة

كتب - محمد شعبان:

حركة غريبة شهدها مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، حالة تأهب لجهات مختلفة انتظارًا لهبوط طائرة قادمة من ليبيا تحمل جثة لأحد ركابها.

مدير مباحث مطار القاهرة تلقى إخطارًا بوجود حالة وفاة على متن رحلة قادمة من ليبيا ليوجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات النقل.

التحريات وأقوال الركاب كشفت عن الفصل الأخير في حياة "ميلاد.س.". صاحب الـ77 عامًا أصيب بأزمة صحية مفاجئة، وحاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية لكنه فارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.