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8 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

05:21 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

موقع الحادث

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص مع جرار أعلى الطريق الإقليمي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "جرار" بميكروباص اتجاه الكريمات، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حادث مروري الطريق الإقليمي انقلاب ميكروباص المرور النجدة الكريمات جرار
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