ضبط مدير مصنع بحوزته 3 مليون قرص دوائي مجهول المصدر

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية، بحوزته 3 مليون قرص دوائي مجهول المصدر.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، أفادت قيام (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية - كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر داخل المصنع المشار إليه على (3 مليون قرص دوائي "مختلف الأنواع" مجهولة المصدر – 300 شريط دوائي "مجهول المصدر" - 9160 عبوة مكملات غذائية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات وهمية غير مسجلة – 658 كيلو جرام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 350 لتر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات دالة على مصدرها – 150 كيلو جرام ألوان سائلة بدون بيانات أو مستندات - 4 عبوات مستخلص نكهات مختلفة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر - 1000 كبسولة فارغة مُعدة للتعبئة – 20000 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة – 1.500 طن أكياس فارغة "مستلزمات تعبئة – خط إنتاج "10 ماكينة تعبئة وتغليف").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.