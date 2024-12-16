لتبولها اللاإرادي.. التحقيق مع أم تخلصت من طفلتها بمساعدة عشيقها في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الهرم، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على يد والدتها وعشيقها بعد تعرضها لحفلة تعذيب ثم إلقاء جثتها في مقلب قمامة بمنطقة الهرم.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لتحديد أسباب وتوقيت الوفاة ومدى تعرضها للتعذيب قبل وفاتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن التفاصيل الكاملة للجريمة عقب العثور على جثة الطفلة ملقاة في مقلب قمامة بمنطقة الهرم. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، بها آثار تعذيب وملقاة في منطقة لتجميع القمامة، فتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، تبين أن سيدة وآخر قاما بإلقاء الجثة، وعقب تحديد هويتهما، تم إصدار إذن مسبق من النيابة العامة، والقبض عليهما. وتبين أنهما والدة الطفلة المجني عليها، التي تعمل في جمع القمامة، وعاطل ترتبط به بعلاقة غير شرعية.

وبمواجهتهما، اعترفا بإرتكاب الواقعة والتعدي بالضرب على الطفلة بسبب تبولها لا إراديًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.