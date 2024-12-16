المحاسب وزوجته وحماته .. المنيل تودع ضحايا حريق مصر القديمة بالدموع

كتب- رمضان يونس:

في مشهد مهيب؛ ودع أهالي مصر القديمة، 3 جثامين (محاسب وزوجته وحماته) ضحايا حريق شقة المنيل.

وصرحت نيابة مصر القديمة بالقاهرة، بدفن 3 جثامين ضحايا حريق "شارع المنيل" الذي نشب مساء أمس نتيجة إنفجار ماسورة الغاز داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة؛ وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي إلى الضحايا.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي أن سبب وفاة الضحايا هو اختناق نتيجة الغاز وليس وراء ذلك شبهة جنائية.

مسؤول غرفة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة مفاده تصاعد ألسنة نيران ودخان كثيف من إحدى الشقق السكنية بشارع المنيل بمصر القديمة.

مباشرة حضرت قوات الشرطة، وبرفقتها سيارات إطفاء وإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا، نحو 30 دقيق احتاجتها قوات الدفاع المدني لمجابهة ألسنة النيران التي طالت الشقة بأكمله، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، حتى سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق، فيما لازالت عمليات التبريد مستمرة لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخرى.

تبين من معاينة الشرطة لموقع الحادث، أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأخير في عمارة مكونة من 11 طابقًا وأسفر عن مصرع "طارق طه" وزوجته " نوهير" ووالدة الأخيرة "أم نوهير" إثر إصابتهم بحروق واختناق، وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات وتولت النيابة التحقيقات.