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ضبط 3 تشكيلات عصابية وكشف غموض 7 جرائم سرقة بالقاهرة

01:36 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي يضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ثالث يضم 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة ضبط تشكيل عصابي جرائم سرقة
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