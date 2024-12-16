بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الموبايلات في الشرابية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين "لهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

ضبط المتهمان بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر". وبمواجهتهما، أقرّا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما هي من متحصلات وقائع السرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.