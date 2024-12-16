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صور| ضبط عاطلين بحوزتهما 27 ألف علبة سجائر مهربة في مطروح

12:38 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    ضبط عاطلين بحوزتهما 27 ألف علبة سجائر مهربة في مطروح
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كتب - علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 27,500 علبة سجائر من أنواع مختلفة، مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.
بمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو تداول البضائع غير المشروعة.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية سجائر مهربة مديرية أمن مطروح
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