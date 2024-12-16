مأساة شقة المنيل.. النيابة تصرح بدفن ضحايا مصر القديمة (صور)

كتب- رمضان يونس:

صرحت نيابة مصر القديمة بالقاهرة بدفن جثامين 3 ضحايا في حادث حريق "شارع المنيل"، الذي نشب مساء أمس نتيجة انفجار ماسورة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثامين.

أظهرت تحريات البحث الجنائي أن سبب وفاة الضحايا هو الاختناق بالغاز، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وكان مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد ألسنة النيران وانبعاث دخان كثيف من إحدى الشقق السكنية بشارع المنيل.

حضرت قوات الشرطة مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا. وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق خلال نحو 30 دقيقة، حيث أخمدت ألسنة النيران التي التهمت الشقة بالكامل، ومنعت امتدادها إلى الشقق المجاورة. ولا تزال عمليات التبريد مستمرة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

أسفرت المعاينة الأولية للشرطة عن أن الحريق اندلع في شقة بالطابق الأخير من مبنى مكون من 11 طابقًا. وأدى الحريق إلى وفاة كل من طارق طه، وزوجته نوهير، ووالدة الأخيرة أم نوهير، إثر تعرضهم للاختناق والحروق.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث.