بالصور مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمنيل

كتب- رمضان يونس:

تحت وطأة النيران، كانت المأساة حاضرة، حريق كبير نشب فجأة في شقة سكنية بأحد أبراج شارع المنيل في حي مصر القديمة، النيران التي طالت أرجاء الشقة تسببت في مصرع سيدة وطلفيها خنقًا من شدة الدخان وألسنة اللهب.

مسؤول غرفة غرفة علميات النجدة بالقاهرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة مفاده تصاعد ألسنة نيران ودخان كثيف من إحدى الشقق السكنية بشارع المنيل بمصر القديمة.

مباشرة حضرت قوات الشرطة، وبرفقتها سيارات إطفاء وإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا، نحو 30 دقيق احتاجتها قوات الدفاع المدني لمجابهة ألنسة النيران التي طالت الشقة بأكمله، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، حتى سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق، فيما لازالت عمليات التبريد مستمرة لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخرى.

تبين من معاينة الشرطة لموقع الحادث، أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأخير في عمارة مكونة من 11 طابقًا وأسفر عن مصرع أم وطفليها إثر إصابتهم بحروق واختناق، وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات وتولت النيابة التحقيقات.