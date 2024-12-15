إسماعيل يطلب تطليق زوجته.. "بتلعب كورة وبتقولي أنا كابتن الفريق"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم" إسماعيل.ع"، 30 سنة، مندوب شحن، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، الشاب الذي يعيش حياة بسيطة برفقة زوجته "سارة.ع"، 26 سنة، ربة منزل، يفتخر بعاداته وتقاليده التي تربى عليها، أما زوجته، فكانت فتاة طموحة ومحبة للحياة، تحمل شغفًا غير معتاد للعبة "كرة القدم".

منذ صغرها، عشقت "سارة" الركض خلف الكرة، ورغم التحديات والنظرات الغريبة، استطاعت أن تكون جزءًا من فريق نسائي محلي صغير "بتقولي انا كابتن الفريق"، لم تكن تلك الهواية تعجب زوجها، لكنه وافق عند الزواج على أن تواصل شغفها طالما لا يؤثر ذلك على "واجباتها كزوجة" كما يصفها.

مع مرور الوقت، بدأت "سارة" تحقق نجاحات وتلقت دعوات لحضور مباريات محلية، والبعض يلمّح لإسماعيل أن "زوجته أصبحت حديث الناس".

عاد إسماعيل إلى البيت بعد يوم شاق في العمل، وجد زوجته تجلس متعبة وبعد سؤالها عن سبب التعب علم بأنها منذ دقائق كانت في "ماتش كرة"، صرخ بوجهها وقال "كفاية لعب كورة الناس بيحكوا عني كلام مش حلو بسببك".

اشتد النقاش بينهما حتى قال إسماعيل: "إذا الكورة أهم مني، يبقى إحنا مينفعش نكمل مع بعض أنا عايز أطلقك"، صمتت الزوجة بعدها لثواني، ثم ذهبت لمنزل أهلها.

أصيب "إسماعيل" بالدهشة من تصرفها، شعر بشيء من الندم، وقرر أن يتركها أيامًا ليهدأ، لكنه علم بأنها عادت لتدريباتها، أصبح وقتها يفكر مليًا: هل أخطأت في اختياري؟ هل يستحق حلمها أن يهدم زواجهما؟.

بدون تفكير وبعد شهور من غيابها رفعت دعوى تطليق حملت رقم 923 لسنة 2024 ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.