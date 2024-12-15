"4 موظفين أغمى عليهم ورا بعض".. لحظات عصيبة داخل بنك شهير بالمهندسين

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها موظفو بنك خاص شهير بمنطقة المهندسين إثر سقوط حالات إغماء تباعًا في ظروف غامضة.

مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل فرع بنك خاص بشارع لبنان.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنفيذا لتوجيهات العميد محمد ربيع رئيس مباحث القطاع وتبين إصابة 4 موظفين بحالة إعياء شديدة إثر تعرضهم لتسمم غذائي.

المصابون الأربعة نقلوا إلى مركز السموم بقصر العيني للعلاج، وبيتمع رجال المباحث لأقوال زملائهم للوقوف على ملابسات الواقعة.