ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 135 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قُدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.