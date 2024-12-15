هتك عرض جارته في غياب زوجها.. السجن سنة لمالك كافيه بالعمرانية

كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مالك كافيه بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض جارته أثناء غياب زوجها عن المنزل، وذلك في منطقة العمرانية بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق في نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه تهم هتك العرض والتحرش بجارته، في القضية التي حملت رقم 12952 لسنة 2024 جنح العمرانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة تتهم جارها، وهو مالك كافيه، بهتك عرضها داخل منزلها.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من تقديم البلاغ، وأثناء التحقيقات، أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه.