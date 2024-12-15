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تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 3 فبراير المقبل

03:23 م الأحد 15 ديسمبر 2024

المستشار محمد سعيد الشربيني

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للمرافعة.

ونُسب للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما وُجهت إليهم اتهامات بالحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

محمد السعيد الشربيني أحداث مجلس الوزراء المجمع العلمي مجلس الوزراء
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