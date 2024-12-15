بيانات حساسة بالكيلو.. ليلة السطو على مكتب ضرائب الهرم

كتب - محمد شعبان:

مراقبة دقيقة لمواعيد عمل مكتب ضرائب الهرم سهلت مهمة عاطلين اثنين خططا لسرقته ليلاً.

تحت أنظار كاميرات المراقبة، تسلل المتهمان إلى داخل المكتب، لا لسرقة الخزينة أو الأجهزة الإلكترونية، بل لأجولة تحتوي على أوراق.

استولى المتهمان على الأجولة ومن ثم بيعاها بـ"الكيلو" لتاجري خردة لاستخدامها لدى مصانع إعادة تدوير الورق.

لم يتوقع الثنائي أهمية الأوراق داخل الأجولة وما تحتويه من بيانات ضريبية حساسة تخص شركات وأفراد، الأمر الذي عجل بسقوطهما بعد اكتشاف مديرة المكتب لواقعة السرقة صباح اليوم التالي.

مأمورية أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، وقادها الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، ألقت القبض على المتهمين الأربعة.

الخبر السعيد هو تحديد وضبط المتهمين، لكن الخبر غير السار هو تصرف المتهمين في غالبية الأجولة لإعادة تدويرها، مما يعني ضياع بيانات شديدة الحساسية.