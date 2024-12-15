17 أكلاشيه.. سقوط عصابة لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي في محافظة القليوبية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية وبيانات بطاقات الرقم القومي، وترويجها مقابل مبالغ مالية.

تأكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، من قيام شخصين (أحدهما ذو معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة القليوبية بتكوين تشكيل عصابي يزاول نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من محال إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على (17 أكلاشيه بأسماء جهات مختلفة، جهازين كمبيوتر محمول يحتويان على أدلة تشير إلى نشاطهما الإجرامي، أوراق وشهادات ومستندات مزورة، مجموعة من الخامات المستخدمة في التزوير، ومبلغ مالي متحصل من نشاطهما الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.