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فيديو مرعب لسيارة تغرق في مياه بركة بداخلها فتاتان | شاهد

12:45 م الأحد 15 ديسمبر 2024

سيارة تغرق في مياه بركة

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وكالات

انتشر مقطع فيديو مثير لحظة غرق سيارة في بركة مياه بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد تعرضها لحادث مفاجئ أسفر عن سقوطها في المياه.

الفيديو الذي نشره مكتب شرطة مقاطعة سانت جونز، يظهر فتاتين، تبلغان من العمر 18 عامًا، محاصرتين داخل السيارة بينما كانت تغرق.

لحظات الفيديو كانت مشحونة بالتوتر، حيث كان الوضع يبدو قاتمًا للفتاتين اللتين كانتا تحاولان الهروب من السيارة الغارقة، ولحسن الحظ، تم إنقاذهما من قبل فرق الإنقاذ، ولكن الحادث لاقى اهتمامًا واسعًا بسبب خطورته.

الشرطة وأجهزة الإنقاذ تواصل التحقيق في الحادث، كما أشار المكتب إلى أهمية هذه الحوادث في التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

سيارة تغرق في مياه بركة ولاية فلوريدا الأمريكية شرطة مقاطعة سانت جونز
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