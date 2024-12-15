الداخلية تكشف حقيقة تهديد سيدة ونشر صور مخلة لها في الزقازيق

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلالهما إحدى السيدات قيام ثلاثة أشخاص بتهديدها والإساءة لسمعتها بسبب نشرها تفاصيل بعض القضايا عبر الإنترنت.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، تقدمت الشاكية ببلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، تضررت فيه من قيام ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق - بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تهديدها بنشر صور مخلة بها والتعدي عليها بالسب.

بمواجهة المشكو في حقهم، نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، واتهموا الشاكية بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تفاصيل مشاجرة "تم ضبط طرفيها"، حيث كانت الشاكية تناصر أحد طرفي النزاع. وأوضحوا أن مقاطع الفيديو المنشورة هدفت إلى حثها على التوقف عن النشر، ومحاولة تهدئة الأوضاع والصلح بين الطرفين.

تبين عدم صحة الادعاءات بشأن تهديد الشاكية بالإساءة لسمعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف المعنية.