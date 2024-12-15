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ضبط قائد سيارة لقيامه بتثبيت لوحات مخالفة مصطنعة بالغربية

12:18 م الأحد 15 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بتثبيت لوحات مصطنعة بمعرفته، تخالف اللوحات المؤمنة التي يتم صرفها من الإدارة العامة للمرور، أثناء سيره بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي يقيم في دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط قائد سيارة محافظة الغربية
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