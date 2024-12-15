الداخلية تكشف حقيقة وجود نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى مواطن من وجود نادٍ صحي بالعقار الذي يقطنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، زاعمًا إدارته للأعمال المنافية للآداب، رغم صدور قرار من الحي بغلقه.

بالفحص، تبين أن النادي المشار إليه مغلق بسبب عدم استخراج التراخيص اللازمة. وأفادت القائمة على إدارته - ولها معلومات جنائية - بأنها تسعى لاستيفاء إجراءات الترخيص من الجهات المختصة.