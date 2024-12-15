بعد تداول فيديو.. ضبط 3 أطفال لتعديهم على سيدة ونجلتها في الشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا من إحدى السيدات ادعت فيه قيام عدد من الأطفال بإلقاء الحجارة أثناء استقلالها ونجلتها مركبة "توك توك"، مما تسبب في تحطيم زجاج المركبة، والاعتداء عليهما بالضرب، ومحاولة سرقة حقيبتها بإحدى مناطق الشرقية، قبل فرارهم.

بالفحص وسؤالها، تبين قيام 3 أطفال - مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية - بالتعدي عليها ونجلتها بالسب أثناء استقلالهما مركبة "توك توك"، ونفت الشاكية محاولة سرقة حقيبتها أو إلقاء الحجارة على المركبة، موضحة أنها قدمت الادعاء لجذب اهتمام المسؤولين لشكواها، وبمواجهة الأطفال، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت تسليم الأطفال لأولياء أمورهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.