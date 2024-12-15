إصابة شخص بحالة اختناق في حريق شقة بناهيا

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة ببولاق الدكرور.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع ناهيا.

دفع اللواء محمد العدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 7 أدوار، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، نُقل إلى مستشفى إمبابة العام.

وأخمدت قوات الدفاع المدني النيران ومنعت امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.