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اشتعال سيارة ملاكي أمام محطة وقود أعلى الدائري

11:14 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

اشتعال سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في اشتعال سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري جنوب القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أمام محطة وقود.

سيارة إطفاء أخمدت حريقًا التهم سيارة ملاكي قبل نزلة صقر قريش في الاتجاه القادم من التجمع الخامس.

أسفر الحريق عن إصابة قائد السيارة ونقله إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث من نهر الطريق.

اشتعال سيارة ملاكي محطة وقود الطريق الدائري الحماية المدنية
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