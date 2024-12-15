اشتعال سيارة ملاكي أمام محطة وقود أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في اشتعال سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري جنوب القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أمام محطة وقود.

سيارة إطفاء أخمدت حريقًا التهم سيارة ملاكي قبل نزلة صقر قريش في الاتجاه القادم من التجمع الخامس.

أسفر الحريق عن إصابة قائد السيارة ونقله إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث من نهر الطريق.