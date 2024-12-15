لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية

04:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

جماعة إرهابية محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية البدرشين جنايات العمرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي ضد باتشوكا.. كواليس خسارة القلعة الحمراء على ملعب 974 (تغطية خاصة صور وفيديو)
رحلة صيد تنتهي بالنجاة.. تفاصيل انقلاب مركب في النيل بالجيزة