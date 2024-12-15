"عايزين نخلص منه".. الزوجة والعشيق قتلا "أبو العيال" في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس ربة منزل وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج الأولى داخل شقة سكنية بمنطقة الأهرام، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتفاصيلها.

بدأت الواقعة عندما تلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع جريمة قتل داخل شقة بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثة عاطل مصاب بعدة طعنات قاتلة.

أظهرت التحريات أن الزوجة كانت تستغل أموال زوجها للإنفاق على شاب تربطها به علاقة عاطفية، وعندما تعثر الزوج ماديًا، قررت الزوجة التخلص منه بمساعدة عشيقها، فخططت للجريمة وسهلت دخوله إلى الشقة، "عايزين نخلص منه"؛ حيث قام الاثنان بالاعتداء على الزوج وقتله.

جرى ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، نُقلت جثة المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين واستكمال التحقيقات.