رحلة صيد تنتهي بالنجاة.. تفاصيل انقلاب مركب في النيل بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل حادث انقلاب مركب نيلي كان يقل 6 أشخاص في رحلة صيد.

أوضحت التحقيقات أن الركاب استأجروا القارب للصيد، وأثناء عودتهم تعرض المركب لثقب أدى إلى غرقه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من التدخل السريع وانتشال الركاب جميعًا أحياء، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد عمرو حجازي، مدير قطاع الغرب، عن انقلاب مركب نيلي ووجود استغاثات من ركابه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري برفقة المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد إسلام عكاشة، معاون المباحث، إلى موقع الحادث، ونجحوا في إنقاذ الركاب.

المصابون هم: عمرو عطا، (35 عامًا)، قائد المركب، وأحمد م.، موظف، وميلاد ن.، (27 عامًا)، وإسماعيل أ.، عاطل، وأحمد م.، (16 عامًا)، طالب، ومعاذ م.، (16 عامًا)، طالب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.