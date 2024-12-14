مات فيها 3 أشخاص.. النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع انهيار سقف مقهى بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، معاينة لموقع انهيار جزئي لسقف أحد المقاهي الكائن في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ترأس المعاينة المستشارة نيفين الديب، مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، وضم الفريق المستشارة منى عفيفي، الوكيل العام الأول، وعلي السجاعي وعمر سعد، وكلاء النيابة، كما حضر المعاينة كل من رئيس حي الجمرك، سكرتير عام الحي، مديرة التنظيم والإدارة بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة المنشية.

أظهرت المعاينة أن العقار الذي وقع به الانهيار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول، يطل على شارعين. وقع الانهيار في المقهى الموجود بالطابق الأرضي، حيث انهار السقف في الباكية الوسطى، وهو سقف يتكون من عروق خشبية تظهر عليها آثار تآكل شديد، ويحمل أجزاء من الخرسانة. وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من رواد المقهى.

كما كشف فريق المعاينة أن العقار سبق وأن صدر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي وترميم الدور الأرضي. وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام 2023، التي أكدت ضرورة تنفيذ القرار بسرعة، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى وقوع الحادث.

أصدر وكيل النيابة، علي السجاعي، قرارات لاستدعاء مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الجمرك، مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقار محل التحقيق. كما تقرر استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستكمال التحقيقات.

من جانبه، صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن أوجه القصور في الإجراءات المتبعة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.