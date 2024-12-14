قرار عاجل من الجنايات ضد قاتل "جواهرجي بولاق"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" مستأنف جنايات بولاق أبو العلا بمحكمة عابدين؛ اليوم السبت، مد أجل استئناف "محمد حسين" على حكم إدانته بالإعدام شنقا، وذلك في واقعة اتهامه بقتل "حسني الخناجري"، جواهرجي بولاق أبو العلا بعد سرقة مجوهراته؛ إلى جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وصل المتهم من محبسه في مأمورية خاصة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، وظهر بزي الإعدام الأحمر داخل قفص الاتهام للمرة الثانية.

وكانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا بمحكمة جنايات القاهرة بعابدين، برئاسة المستشار محمود زين العابدين، قد أصدرت حكمًا سابقًا بإجماع آراء هيئة المحكمة بالإعدام شنقًا على المتهم الأول "محمد حسين" في واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري". كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني حتى الرابع في القضية من التهم المنسوبة إليهم.

نسبت النيابة في تحقيقات الدعوى إلى المتهمين "محمد ح."، و"م. م."، و"وف. ح."، و"م. ح."، و"س. ص." أنهم في يومي 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قاموا بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد المتهم الأول العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، ثم انفرد به، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسكين، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان، حيث سرق المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وأحرز سلاحًا أبيض (سكين) بدون ترخيص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قاموا بإخفاء المشغولات الذهبية المتحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بأنها مسروقة، بينما قام المتهم الخامس بإيواء المتهم الأول ومساعدته على الفرار من وجه القضاء بعد علمه بوقوع الجريمة.

ووصل "محمد حسين" المتهم إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بعابدين وسط حراسة أمنية مشددة لحضوره جلسة مُحاكمته، بينما ظهر بالزي الأحمر داخل قفص الاتهام للمرة الثانية.

وأدانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، بمحكمة جنايات القاهرة بعابدين، برئاسة المستشار محمود زين العابدين، وقت سابق؛ بإجماع آرائها بالإعدام شنقًا على المتهم الأول "محمد حسين" في واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري".

كما قضت المحكمة، ببراءة المتهم الثاني حتى الرابع في القضية عما أسند إليهم من اتهام.

ونسبت النيابة في تحقيقات الدعوى للمتهمين "محمد ح"،و "م م"،و "وف. ح" و "م ح" و "س ص"أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكاب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الثانية حتى الرابعة قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.