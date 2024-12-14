وصلة تعذيب انتهت بجريمة.. ليلة الانتقام داخل شقة قهوجي بالهرم

كتب - محمد شعبان:

جريمة بشعة شهدها حي الهرم ضحيتها عامل بمقهى عثر عليه مقيدًا بالحبال، وصلة ضرب انتهت بوفاته.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قهوجي مقيد اليدين ومكبل القدمين داخل شقته في ظروف غامضة.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب وجه ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

معاينة وتحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم توصلت إلى أن العقل المدبر للجريمة -ليس غريبًا- وضع خطة للانتقام من المجني عليه بوصلة تعذيب أفضت إلى موته.

أودعت الشرطة الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتشريح تميهدًا للتصريح بالدفن.