حكم قضائي جديد بحبس كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، بحبس أحمد علي محمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، في القضية رقم 12201، والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وفقًا لما ذكرته المحامية هدى العسال، محامي "كروان"، لمصراوي.

كانت الإعلامية ريهام سعيد، قد تقدمت في سبتمبر الماضي ببلاغات ضد "كروان مشاكل"، تتهمه بسبها وقذفها عبر فيديوهات بثها ونشرها على حسابه الشخصي على تيك توك، حيث تضمنت الألفاظ والعبارات المسيئة التي يعاقب عليها القانون.

كما تقدمت ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام تتهم فيها "كروان مشاكل" بالإساءة للدولة وبث الشائعات، حيث اتهمته بنشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، بالإضافة إلى بث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.