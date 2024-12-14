بالبدلة الحمراء.. وصول المتهم بقتل "جواهرجي بولاق" أمام الجنايات

كتب - رمضان يونس:

تصدر محكمة مستأنف جنايات بولاق أبو العلا، بعد قليل، حكمها على المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري"، في الاستئناف على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في أول درجة.

وصل المتهم من محبسه في مأمورية خاصة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، وظهر بزي الإعدام الأحمر داخل قفص الاتهام للمرة الثانية.

وكانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا بمحكمة جنايات القاهرة بعابدين، برئاسة المستشار محمود زين العابدين، قد أصدرت حكمًا سابقًا بإجماع آراء هيئة المحكمة بالإعدام شنقًا على المتهم الأول "محمد حسين" في واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري".

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني حتى الرابع في القضية من التهم المنسوبة إليهم.

نسبت النيابة في تحقيقات الدعوى إلى المتهمين "محمد ح."، و"م. م."، و"وف. ح."، و"م. ح."، و"س. ص." أنهم في يومي 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قاموا بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد المتهم الأول العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، ثم انفرد به، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسكين، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان، حيث سرق المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وأحرز سلاحًا أبيض (سكين) بدون ترخيص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قاموا بإخفاء المشغولات الذهبية المتحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بأنها مسروقة، بينما قام المتهم الخامس بإيواء المتهم الأول ومساعدته على الفرار من وجه القضاء بعد علمه بوقوع الجريمة.