"إحنا من شركة الغاز".. مجهولون ينصبون على سيدة في القاهرة الجديدة

كتب- علاء عمران:

في واقعة جديدة للنصب والاحتيال، وقع مجموعة من المجهولين في فخ خداع سيدة، حيث ادعوا أنهم موظفون في شركة توصيل الغاز بمنطقة القاهرة الجديدة، وعرضوا عليها فرصة للتركيب مقابل دفع مبالغ مالية.

بدأت الحيلة عندما تواصل مجموعة من الأشخاص مع السيدة عبر الهاتف، مدعين أنهم يعملون في إدارة التوصيل والتركيب في شركة الغاز. وأكدوا لها أن عليها دفع مبلغ مالي لتغطية رسوم التسجيل وإجراء القياسات الخاصة بوصلات التركيب.

بعد أن حصلوا على المبلغ المالي المطلوب، فروا هاربين، ولم يتمكنوا من التواصل مع السيدة مجددًا.

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة، في محاولة للكشف عن هوية الجناة.