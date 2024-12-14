ضبط قائد سيارة صدم آخر وتسبب في وفاته بالشروق

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص مما أسفر عن وفاته.

تبدأ الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة عامل في دائرة قسم شرطة الشروق، نتيجة إصابته إثر اصطدامه بسيارة مجهولة، حيث فر قائدها من مكان الحادث.

وبدأت الشرطة في جمع المعلومات والتحريات، مما أسفر عن تحديد السيارة المشتبه بها وقائدها، الذي تبين أنه مقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

بمواجهته بالتحقيقات، اعترف بقيامه بالاصطدام بالمجني عليه مما أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.