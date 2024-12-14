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قرار قضائي جديد بشأن تامر أمين في اتهامه بسب رضا عبد العال

02:43 م السبت 14 ديسمبر 2024

رضا عبد العال

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من رضا عبد العال، ضد قناة النهار، والإعلامي تامر أمين، بتهمة السب والقذف، لجلسة 18 ديسمبر المقبل، لمناقشة مع الخبير وإيداع تقريره.

كان الكابتن رضا عبد العال، قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد تامر أمين، مقدماً مقطعاً من برنامجه كدليل على اتهامه بالسب والقذف. في الدعوى، اتهم رضا عبد العال الإعلامي تامر أمين بالسب والقذف عبر برنامجه المذاع على قناة النهار.

رضا عبد العال تامر أمين المحكمة الاقتصادية
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