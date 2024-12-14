رادار السرعة يلتقط 20 ألف مخالفة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 44.119 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات: 652 مخالفة سير بدون تراخيص، 16 دراجة نارية مخالفة، 20.162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1.220 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 9 مخالفات موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.