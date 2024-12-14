ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة ترويج شهادات دراسية مزورة بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط شخص لإنشائه وإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بتمكينهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه وتمكن رجال الأمن من ضبط المدير المسؤول.

عُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات بدون بيانات، أغلفة دعائية باسم الكيان، دفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.