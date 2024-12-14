سيدة تصرخ داخل محكمة الأسرة لخلع زوجها: "خد فلوسي وعايز يتجوز عليا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سارة.م"، 30 عامًا، بطلب للخلع من زوجها "سعيد.ع"، 36 عامًا، سائق تاكسي، بعد أن اكتشفت أنه استغلها ماليًا وخانها عاطفيًا.

بدأت القصة عندما تزوجت "سارة" من "سعيد"، الذي كان يظهر في البداية كزوج محب وطموح. لكن مع مرور الوقت، بدأت تلاحظ تغيرًا في سلوك زوجها، حيث أصبح لا يهتم بها كما كان في البداية، وبدأ يقضي ساعات طويلة خارج المنزل مع أعذار غير مقنعة. كما بدأ يستغلها ماليًا، مدعيًا أنه بحاجة للأموال لسداد ديون أو تغطية نفقات غير مبررة، بينما هو يذهب لقضاء وقته مع آخرين.

واكتشفت "سارة" أن زوجها بدأ يفكر في الزواج من امرأة أخرى، وهو ما كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لها. شعرت بالخيانة والخذلان، وقررت أن تأخذ خطوة جريئة وتنهي هذا الزواج الذي تحول إلى عبء ثقيل على قلبها.

وفي لحظة من اليأس، قررت "سارة" أن تطلب الخلع، قائلة لزوجها: "خدت فلوسي ورايح تشوف غيري، مش قادرة أعيش معاك كده".

وتقدمت بطلب الخلع أمام محكمة الأسرة، حاملة الدعوى رقم 1055 لسنة 2023، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها، مليئة بالأمل والتحرر من الخيانة والاستغلال.