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لو هتجدد رخصة سيارتك.. 4 خطوات بسيطة لاستخراج "شهادة البيانات"

12:25 م السبت 14 ديسمبر 2024

4 خطوات بسيطة لاستخراج "شهادة البيانات"

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كتب- أحمد أبو النجا:

تجديد رخصة السيارة من الإجراءات الهامة التي يجب على مالكي المركبات الاهتمام بها، في حال انتهت رخصة السيارة، يتطلب الأمر استخراج "شهادة بيانات"، من المرور للسيارة كخطوة أساسية قبل تجديد الرخصة أو نقل ملكية السيارة.

إذا كنت ترغب في تجديد رخصة سيارتك المستعملة، إليك 4 خطوات بسيطة لاستخراج شهادة بيانات السيارة:

توجه إلى المرور التابع للسيارة: في حال انتهاء الرخصة فقط، يجب أن تبدأ من المرور الذي تم تسجيل السيارة به.

يجب الحصول على شهادة مخالفات السيارة من نيابة المرور أو عبر الموقع الإلكتروني رابط شهادة مخالفات أونلاين، من هنا

إحضار الأوراق المطلوبة: تشمل رخصة السيارة، بطاقة الرقم القومي، وشهادة مخالفات سارية.

إجراء الاستعلام الأمني داخل المرور: سيتم التحقق من الحالة الأمنية للسيارة قبل استخراج شهادة البيانات.

بعد هذه الخطوات، تحصل على نموذج شهادة بيانات السيارة، حيث تقوم بملء البيانات وتحديد التوجيه للمرور في محل إقامتك.

وفي حالة شراء السيارة بتوكيل وليس عقد مسجل، ستحتاج إلى استخراج شهادتين بيانات، الأولى من الشهر العقاري لنقل الملكية، والثانية من المرور لتجديد الرخصة باسمك.

تجديد رخصة السيارة شهادة مخالفات السيارة
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