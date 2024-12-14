ضبط عاطلين لإدارتهما ورش لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين قاما بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عاطلين بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المشار إليهما، وبحوزتهما "445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 2.225 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.