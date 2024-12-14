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أختام وأكلاشيهات.. سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

11:56 ص السبت 14 ديسمبر 2024

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات المنسوبة لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وطابعة والأجهزة المستخدمة في التزوير، وبفحصها تبين احتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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