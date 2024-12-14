نشر صور وفيديوهات خادشة.. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر هدير عبدالرازق

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، إلى جلسة 21 ديسمبر

واستمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى دفاع البلوجر هدير عبدالرازق بشأن الاتهامات الموجهة إليها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وهدم قيم الأسرة والمجتمع

وكانت النيابة العامة قد وجهت خمس اتهامات للبلوجر هدير عبدالرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة

الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق جاءت كالآتي

نشر صور خادشة للحياء العام حيث بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة بهدف الإغراء مما يخدش الحياء العام

ارتكاب فعل فاضح علانية حيث قامت بإظهار مفاتنها واستخدام عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية من خلال الصور والمقاطع المرئية المنشورة عبر حساباتها

الدعوة إلى الإغراء حيث نشرت دعوات تتضمن إغراء يلفت الأنظار إلى ممارسات غير أخلاقية عبر مقاطع مرئية مخلة بالآداب

الاعتداء على القيم الأسرية حيث نشرت مقاطع مرئية وصورًا تتضمن تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عبر حساباتها الشخصية

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم حيث أنشأت واستخدمت حساباتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لتسهيل ارتكاب الجرائم الواردة في الاتهامات السابقة

تم إحالة الأوراق إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية لنظر القضية بجلسة 30 نوفمبر مع إعلان المتهمة بالجلسة