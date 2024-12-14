النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء طالب على زميله بسمنود

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مباشرتها التحقيقات في واقعة تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميله داخل مدرسة بمدينة سمنود باستخدام سلاح أبيض، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن فريقًا من النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتكليف من المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير النيابة، انتقل لمعاينة موقع الحادث وسؤال شهود العيان والمختصين بالإدارة التعليمية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الواقعة وقعت أثناء حصة الألعاب في غياب المدرس المسؤول، وأسفرت عن إصابة الطالب المعتدى عليه بجروح خطيرة في يده وذراعه، وفقًا للتقرير الطبي.

كما قامت النيابة باستبعاد المدرس المشرف على الحصة لحين استكمال التحقيقات الجارية.

وفي سياق آخر، انتقل فريق التحقيقات ذاته إلى مقر إحدى المدارس الثانوية للغات التابعة للإدارة التعليمية نفسها، وذلك في ضوء تلقي النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى شكوى من ولية أمر إحدى الطالبات المقيدة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، والتي وردت للنيابة بتاريخ الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024.

أوضحت الشكوى أن مدرس اللغة العربية تعدى على الطالبة بالضرب المبرح، ووجه إليها ألفاظًا نابية، وجذبها من ملابسها، مما كاد يتسبب في تمزقها، وذلك داخل الفصل الدراسي خلال الحصة التالية لفترة الراحة "الفسحة".

أحيلت الواقعة للتحقيق الفوري، وانتقل فريق التحقيقات إلى مقر المدرسة في اليوم التالي مباشرة، حيث تبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطالبات بالفصل، صحة ما ورد بالشكوى. وعليه تم استبعاد المدرس المشكو في حقه من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.