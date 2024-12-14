بالأسماء .. ضحايا حادث انهيار سقف مقهى بالإسكندرية

التحقيقات في قضية غسيل أموال "أنوش": تلقت 21 تحويلا بنكيا بـ20 ألف

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون داخل مقهى إثر انهيار سقف المنزل بمنطقة الجمرك محافظة الإسكندرية.

فجر السبت تلقى مأمور القسم إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انهيار بنى بشارع وكالة الليمون ووجود ضحايا.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بفريق إنقاذ بري وتبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء تواجد عدد من الأشخاص بمقهى أسفل منزل قديم غير مأهول بالسكان انهار عليهم السقف.

أسفر عن الحادث مصرع عاطف عزام 61 سنة، إبراهيم علام 34 سنة، مؤمن السيد 31 سنة وتم ايداعهم مشرحة كوم الدكة فيما أصيب كل من: باسم جابر 50 سنة، محمد حسن ٣٨ سنة ومحمد حبيب 52 سنة ونقلوا إلى مستشفى رأس التين للعلاج.