قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب



وكالات

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب، في عملية عسكرية جديدة استهدفت المنشآت العسكرية السورية.

وأكد مراسل القناة أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المعامل، دون تقديم تفاصيل فورية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية. يأتي هذا الهجوم في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بشن هجمات على الأراضي السورية، حيث تركز على المنشآت العسكرية التي تقول إنها تستخدم في تصنيع الأسلحة الإيرانية.

يُتابع الإعلام العربي والدولي باهتمام تطورات هذا الهجوم وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات أمنية في المنطقة.