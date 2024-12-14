لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب

12:55 ص السبت 14 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب، في عملية عسكرية جديدة استهدفت المنشآت العسكرية السورية.

وأكد مراسل القناة أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المعامل، دون تقديم تفاصيل فورية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية. يأتي هذا الهجوم في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بشن هجمات على الأراضي السورية، حيث تركز على المنشآت العسكرية التي تقول إنها تستخدم في تصنيع الأسلحة الإيرانية.

يُتابع الإعلام العربي والدولي باهتمام تطورات هذا الهجوم وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات أمنية في المنطقة.

قصف إسرائيلي معامل الدفاع منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي