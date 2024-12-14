لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محاكمة بلوجر شهير تسبب في وفاة شاب بعد دهسه بسيارته

04:00 ص السبت 14 ديسمبر 2024

محاكمة بلوجر بالقتل الخطأ بعد دهس شخص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنح القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة البلوجر "ي. ر." على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ بعد دهس شخص في القاهرة الجديدة.
وكانت النيابة العامة أحالت بلوجر شهير يدعى "ي. ر." للمحاكمة على خلفية اتهامه بقتل شخص خطأ، بعد دهسه بسيارته في منطقة التجمع الخامس.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع، يفيد بوقوع حادث سير ووفاة شخص، بالانتقال والفحص تبين أن المتهم ي.ر. تسبب في حادث دهس شخص بالقاهرة الجديدة.

دهس شخص قتل خطأ محاكمة بلوجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي