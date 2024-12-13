مشهد مروع في المرج.. شخص يحرق نفسه وسط الشارع

كتب - محمد شعبان:

شهد حي المرج حادثًا مروعًا حين أقدم شخص على التخلص من حياته حرقًا وسط الشارع إلا أن تدخل المارة أنقذه من الموت المحقق.

لحظات مرعبة هاشها أهالي شارع مكة، فوجئوا دون سابق إنذار بشخص يسكب على جسده مادة بنزين ثم أضرم النار في نفسه مرددًا كلمات غير مفهومة.

للحظات أصيب المارة بصدمة وذهول أفقدتهم الحركة والنطق مؤقتًا لكن سرعان ما تدخلوا وأخمدوا النيران التي كادت تلتهم جسده ونقلوه إلى مستشفى السلام لدى إصابته بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الثانية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.