اشتعال كشك في المهندسين وورشة ومحل بالمناشي وأوسيم

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة الجمعة حريقًا اندلع بكشك بالمهندسين دون إصابات.

مفتش فرقة الوسط تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بميدان مصطفى محمود.

دفع مدير قطاع إطفاء الشمال بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم. تبين بالفحص اشتعال النيران بكشك شجائر بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع جامعة الدول العربية وتمام الإخماد.

في توقيت متزامن، أخمد رجال الإطفاء حريقًا شبَّ بورشة بمدخل قرية أبو غالب مركز منشأة القناطر وآخر بمحل بمنطقة بشتيل دائرة مركز أوسيم دون خسائر في الأرواح.