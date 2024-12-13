العثور على جثة شخص في الشارع بوسط البلد

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص تسيل منه الدماء بوسط العاصمة مساء الجمعة.

مأمور قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بوسط البلد.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه كاملة والوفاة نتيجة نزيف أمام العقار رقم 14 بشارع عماد الدين.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وأخطرت النيابة للمعاينة تمهيدًا لإيداع الجثة ثلاجة المشرحة.