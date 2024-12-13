بعد سقوط حاجز على سيارة.. قرار من النيابة بشأن كوبري إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

تُباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها بشأن سقوط حاجز حديدي من كوبري إمبابة على سيارة ملاكي.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبري لتقييم مدى سلامة الحواجز الحديدية الملحقة به، وقررت الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد أسباب الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، للوقوف على التفاصيل الكاملة حوله.

كانت الواقعة قد بدأت بتلقي قسم شرطة إمبابة بلاغًا يُفيد بسقوط حاجز حديدي بالكوبري.

انتقلت قوات الأمن والمرور على الفور إلى مكان الحادث، حيث تبين انهيار الحاجز وسقوطه على سيارة ملاكي.

أسفر الحادث عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية، وقامت الإدارة العامة للمرور بإحضار أوناش لرفع آثار الحاجز والسيارة المتضررة، وتيسير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات والإجراءات اللازمة.